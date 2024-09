Policiais durante operação no Beco 5, em Rio das Ostras, que resultou na prisão de suspeitos de tráfico - Foto: Reprodução

Publicado 24/09/2024 10:35 | Atualizado 24/09/2024 10:36

Rio das Ostras - Na última operação policial realizada na comunidade Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras, agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prenderam dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu no Beco 5, após uma denúncia anônima que apontava para a movimentação de entorpecentes no local.



A guarnição, que seguia para a 121ª Delegacia de Polícia (DP) com outra ocorrência, recebeu a informação de que um homem, identificado como Miguel Araújo da Silva, estaria traficando drogas em um terreno baldio próximo, vestindo uma camisa creme e com cabelo pintado. Chegando ao local, os policiais abordaram Miguel e um outro homem, Luan Vieira Coelho, que estava junto a ele.

Após buscas no terreno mencionado, os agentes localizaram uma sacola contendo material entorpecente (quantidade a ser contabilizada). Ambos os suspeitos foram conduzidos à 128ª DP, onde a autoridade policial dará prosseguimento às investigações e formalização das prisões. Os indivíduos foram informados de seus direitos constitucionais e a operação seguiu as diretrizes legais, com Miguel sendo algemado conforme a Súmula XI do STF.A ação foi mais um golpe no tráfico local, que é controlado pela facção criminosa Comando Vermelho (CV), conhecida por atuar na região.