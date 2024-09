Apreensão de drogas e prisão de suspeitos em operação contra o tráfico - Foto: Divulgação

Publicado 28/09/2024 10:01 | Atualizado 28/09/2024 10:22

Rio das Ostras - Em uma ação decisiva contra o tráfico de drogas, a guarnição de segurança recebeu informações sobre a presença de três indivíduos em atividades suspeitas no Beco 4, na Extensão Serramar, em Rio das Ostras. Com base nas características fornecidas, que incluíam vestimentas específicas, os policiais se deslocaram até o local, onde conseguiram abordar os suspeitos. Um deles, vestido com uma camisa cinza, estava em posse de dois pinos com substância branca semelhante à cocaína. Outro, usando uma blusa vermelha, foi encontrado com R$ 50,00 em dinheiro, enquanto o terceiro, trajando bermuda e blusa preta, tinha um aparelho celular em sua posse.

Durante a abordagem, os policiais também realizaram buscas em um terreno nas proximidades, onde encontraram, em três pontos diferentes, sacolas contendo material entorpecente. Diante da evidência, os suspeitos foram presos, tiveram seus direitos constitucionais informados e foram conduzidos algemados à 128ª DP para que as devidas providências fossem tomadas. Ao chegar à delegacia, um dos indivíduos confessou que todo o material encontrado, incluindo o que estava no terreno, era de sua propriedade.

Após análise pelo delegado, um dos envolvidos foi mantido sob custódia, enfrentando acusações relacionadas aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, enquanto os outros dois responderão em liberdade, conforme o artigo 35 da mesma legislação. A operação destaca o compromisso das forças de segurança no combate ao tráfico e à atuação de facções criminosas na região.