Kátria Macilo em frente à Câmara Municipal de Rio das Ostras, denunciando gastos exorbitantes na gestão de Maurício BM - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 01/10/2024 14:59 | Atualizado 01/10/2024 15:04

Rio das Ostras - A candidata à prefeita de Rio das Ostras, Kátia Macillo (PT), utilizou as redes sociais para fazer uma denúncia contundente contra o vereador e presidente da Câmara, Maurício BM (União Brasil), que também concorre ao cargo de prefeito. Em um vídeo gravado em frente à Câmara Municipal, Kátia questionou o suposto uso de recursos públicos para beneficiar a campanha do adversário, gerando revolta entre os eleitores.

"Tem candidato por aí usando o dinheiro público para fazer campanha. E quem paga essa conta? Você, cidadão!", criticou a candidata. Ela ainda pediu aos eleitores que repensem o apoio a Maurício BM, que ocupou a presidência da Câmara por anos e, segundo ela, "não fiscalizou o uso correto do dinheiro público e acumulou escândalos".

Em sua denúncia, Kátia apontou números alarmantes sobre os custos operacionais do gabinete da presidência da Câmara. Segundo ela, existem 10 cargos com salários que variam entre R$ 8 mil e R$ 26 mil, gerando um custo total de R$ 135 mil mensais. “O menor salário é de R$ 8 mil, enquanto o maior chega a R$ 26 mil. Tem alguma coisa errada, né?”, afirmou Kátia, destacando o descontrole nas despesas e a falta de fiscalização.

Ela também ressaltou que, nos últimos meses, a Câmara não tem realizado sessões regulares. "Como as últimas seis semanas, não haverá sessão hoje. O presidente Maurício BM não está presente, o que mostra o descaso com suas funções legislativas e sua dedicação à campanha, financiada com dinheiro público", declarou Kátia, reforçando que ele sequer participou de debates com ela para prestar contas à população.

A candidata concluiu seu pronunciamento pedindo aos eleitores que reflitam sobre a postura de Maurício BM como vereador e como ele se comportaria caso fosse eleito prefeito. "Se ele não cumpre seu papel enquanto vereador, sem compromisso com você, o que esperar dele como prefeito?", questionou Kátia, convocando os cidadãos a fazerem uma escolha consciente na última semana de campanha.

Sobre o caso mencionado na matéria, a equipe de reportagem do jornal O Dia - Projeto Cidades tentou contatar o candidato por meio da Assessoria de Comunicação. No entanto, até a publicação deste material, não houve resposta. A matéria permanecerá em atualização.