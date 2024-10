Forças policiais em operação de busca e apreensão em Rio das Ostras, um dos alvos da quadrilha de golpes virtuais - Foto: Divulgação

Forças policiais em operação de busca e apreensão em Rio das Ostras, um dos alvos da quadrilha de golpes virtuaisFoto: Divulgação

Publicado 01/10/2024 11:58

Rio das Ostras - Uma operação realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) desarticulou, nesta terça-feira (1º), uma quadrilha carioca especializada em golpes virtuais. Entre as cidades envolvidas, Rio das Ostras foi um dos alvos da operação “Vitrine de Ilusões”, que busca acabar com as atividades ilícitas de um grupo que aplica fraudes online, incluindo o golpe do falso emprego, que fez vítimas em várias partes do Brasil.

A ação, que contou com o apoio do Gaeco do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Militar, resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Duque de Caxias, Itaboraí, Cabo Frio e Rio das Ostras. As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava uma estratégia meticulosa, baseada na coleta de dados de vítimas através de conselhos profissionais, para aplicar os golpes.

Uma das vítimas é uma nutricionista potiguar que, em novembro de 2021, foi enganada após receber uma oferta de emprego fictícia via aplicativo de mensagens. Para garantir a vaga, a vítima fez duas transferências bancárias no valor de mais de R$ 2 mil. Ao longo da investigação, o MPRN descobriu que esse não era um caso isolado, e outros indivíduos também caíram no mesmo golpe, com transações repetidas de R$ 650,00, levantando suspeitas de um padrão de atuação.

O líder do grupo, residente no Rio de Janeiro, movimentou mais de R$ 700 mil entre maio de 2021 e setembro de 2022, sem vínculo empregatício nesse período, o que reforça as evidências de que o esquema de golpes é bem estruturado. Ele já responde a cinco processos por estelionato e acumula mais de 30 boletins de ocorrência contra ele. As investigações continuam para identificar mais vítimas e possíveis envolvidos.

O material apreendido durante a operação será analisado, e a expectativa é de que novas provas venham à tona, ampliando o entendimento sobre a extensão dos crimes cometidos.