Polícia Militar apreende drogas em ponto de tráfico no bairro Nova Aliança, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 30/09/2024 10:20

Rio das Ostras - Durante patrulhamento na Rua Palmira Ribeiro de Souza, em Nova Aliança, Rio das Ostras, a Polícia Militar recebeu uma denúncia apontando dois homens que estariam traficando drogas em frente a um depósito de bebidas. De acordo com as informações, os suspeitos eram dois indivíduos negros, magros, um deles com cabelo descolorido e ambos usando roupas escuras. Ao chegar ao local, a guarnição abordou os suspeitos, encontrando com cada um deles R$ 20 em espécie e um celular.

Após buscas na área indicada pela denúncia, os policiais localizaram 49 pinos de cocaína e uma bucha de maconha, escondidos nas proximidades do ponto de venda de drogas. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 128ª Delegacia de Polícia para registro de ocorrência. Após serem ouvidos pela autoridade policial, os dois indivíduos foram liberados, enquanto as drogas permaneceram apreendidas para investigação.