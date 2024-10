Denúncias apontam falta de limpeza e funcionários sem receber salários, agravando a crise na unidade de saúde - Foto: Ilustração

Publicado 01/10/2024 15:07

Rio das Ostras - A situação no setor de saúde de Rio das Ostras se agrava com relatos de atrasos salariais e demissões em massa entre os funcionários responsáveis pela limpeza hospitalar. Na noite de segunda-feira (30), muitos trabalhadores foram instruídos a permanecer em casa, enquanto apenas os profissionais que atuam no centro cirúrgico e no CTI continuaram a desempenhar suas funções.



A esposa de um dos funcionários expressou sua indignação, afirmando: "Mandaram todos os funcionários ficarem em casa. A prefeitura tenta abafar o que está acontecendo, mas isso é o que fazem de melhor." Ela destacou que a administração municipal deve diversos pagamentos à empresa responsável pelo serviço, contribuindo para a crise que se instala.



O descontentamento se espalhou pelas redes sociais, onde moradores questionam a gestão dos recursos públicos e a falta de transparência da prefeitura. Um internauta indagou: "Cadê o dinheiro que entra todo mês na prefeitura? Os impostos são cobrados, a taxa de iluminação pública é um absurdo, mas sem iluminação decente. E a taxa de água, sem ter água?" Outro comentou a dificuldade em receber por serviços prestados: "Ficaram me devendo por 70 dias, uma luta para receber. Não faço mais serviço para eles."



A gravidade da situação é ainda mais acentuada pelos relatos de médicos contratados que também enfrentam atrasos salariais. Um profissional da UPA de Rio das Ostras declarou: "Não recebi até hoje meu pagamento de agosto. Não é mentira que não estamos recebendo em dia." Essa situação coloca em risco a continuidade do atendimento na saúde pública local, que já está em um estado crítico.



Denúncias de pacientes e funcionários apontam que o Hospital de Rio das Ostras enfrenta problemas graves de higiene e infraestrutura. Há relatos de acúmulo de lixo hospitalar em diversos pontos da unidade, além de sangue espalhado por algumas salas, criando um ambiente insalubre. A falta de limpeza está diretamente relacionada à paralisação dos serviços, decorrente da dispensa dos funcionários por falta de pagamento.



Diante dessa crise, a equipe de reportagem do jornal O DIA, por meio do Projeto Cidades, buscou uma resposta. A Prefeitura disse por meio da Secretaria de Saúde, que ainda hoje, dia 1º de outubro, há previsão de regularização na prestação de serviços de limpeza do Hospital. Com relação aos pagamentos, esses estão sendo providenciados pelos órgãos competentes do Município.

