Publicado 05/10/2024 13:57

Rio das Ostras - Rio das Ostras vive momentos de tensão política às vésperas das eleições. O grupo que atualmente detém o poder na cidade, liderado pelo prefeito Marcelino da Farmácia e que apoia a candidatura de Maurício BM, está no centro de mais uma polêmica que ameaça a lisura do processo eleitoral local. Dessa vez, o grupo é acusado de distribuir milhares de panfletos anônimos contendo calúnias e desinformação contra Carlos Augusto, o candidato que lidera as intenções de voto e é o favorito para vencer a eleição deste ano.



Investigação por Milícia Digital - Esse episódio é mais um capítulo das práticas controversas que têm marcado a atuação do grupo que comanda a política em Rio das Ostras. Marcelino e seus aliados já estão sob investigação da Polícia Federal por suposto envolvimento em uma milícia digital, acusada de operar redes de fake news para manipular a opinião pública em favor de Maurício BM.



A investigação da PF aponta para a existência de uma estrutura de desinformação que utiliza perfis falsos e outros mecanismos ilegais para atacar candidatos da oposição e beneficiar aliados do grupo que detém o poder. Essas ações são uma ameaça à democracia e refletem o uso de estratégias ilícitas para manter o controle político a qualquer custo.



Panfletos Apócrifos e a Campanha de Desinformação - Além das acusações envolvendo a milícia digital, o grupo que apoia BM agora é acusado de distribuir milhares de panfletos sem identificação, contendo informações falsas e acusações graves contra Carlos Augusto. Esses materiais foram amplamente distribuídos em diversos pontos de Rio das Ostras, configurando crime eleitoral conhecido como propaganda apócrifa.



Essa prática de distribuição de material anônimo, além de ser ilegal, é uma afronta direta aos princípios democráticos que garantem eleições justas e livres de manipulação. A tentativa de atacar a reputação de Carlos Augusto e influenciar a percepção dos eleitores de forma desonesta revela uma postura antidemocrática e o desespero do grupo que vê sua popularidade ameaçada.



A Reação de Carlos Augusto e a Justiça Eleitoral - Carlos Augusto, alvo dos ataques, declarou que não se intimidará diante das manobras do grupo adversário. "O que estamos vendo é um verdadeiro desespero do grupo que detém o poder em Rio das Ostras. Eles sabem que estão perdendo o apoio da população e, por isso, recorrem a ataques baixos e ilegais. Mas não vamos ceder. A nossa campanha vai seguir sendo feita com a verdade e apresentando propostas reais para nossa cidade", afirmou.



A Justiça Eleitoral já foi acionada para investigar a origem dos panfletos e responsabilizar os culpados. A atuação da Justiça será fundamental para impedir que o processo eleitoral seja corrompido por práticas ilegais e garantir que o pleito seja conduzido dentro dos padrões de legalidade e justiça.



Histórico de Irregularidades - Não é a primeira vez que o grupo que apoia BM se vê envolvido em práticas questionáveis durante o período eleitoral. A investigação da Polícia Federal por formação de milícia digital é uma evidência do modus operandi do grupo, que recorre a ações ilícitas para manipular o resultado das eleições.



As estratégias desesperadas de manipulação de informações mostram que o grupo está disposto a ir além dos limites da ética e da legalidade para manter o poder em Rio das Ostras. Carlos Augusto, por outro lado, mantém-se firme e continua angariando o apoio popular, mostrando-se como a opção de mudança para os eleitores.

Carlos Augusto é alvo de ataques anônimos; Justiça Eleitoral investiga a distribuição de panfletos ilegais Foto: Divulgação