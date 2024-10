Candidato a prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, compareceu na manhã deste domingo ao Colégio Municipal Prefeito Célio Sarzedas, no bairro Balneário Remanso - Foto: Divulgação

Publicado 06/10/2024 20:15

Rio das Ostras - Rio das Ostras vive um momento histórico com a vitória de Carlos Augusto na eleição para prefeito, marcando uma derrota significativa da poderosa máquina municipal que havia se estabelecido nos últimos anos. Em uma campanha pautada por propostas e uma conexão direta com a população, Carlos Augusto conseguiu mobilizar os eleitores em um movimento de resistência contra a antiga administração pública, simbolizada pelo prefeito Marcelino da Farmácia e seus aliados.

Com 52,33% dos votos (36.904 votos), Carlos Augusto superou seus principais adversários, incluindo Maurício BM (Maurício Braga Mesquita), candidato apoiado pelo atual governo, que obteve 35,82% (25.259 votos). A diferença expressiva deixou claro o desejo de mudança da população. Já Misaias Machado, outro candidato, ficou com 5,58% dos votos (3.936 votos).

Carlos Augusto chegou à disputa com a promessa de trazer uma nova era para Rio das Ostras, destacando o compromisso com a eficiência na administração pública e o combate ao descaso que os moradores enfrentaram, especialmente em áreas críticas como saneamento básico, saúde e transparência no uso de recursos públicos. Durante a campanha, ele se apresentou como a única alternativa real ao desgaste gerado pelo governo de Marcelino e pela gestão controversa da Rio Mais Saneamento, cujos problemas se tornaram símbolo do descontentamento da população.

Mesmo diante das inúmeras tentativas de difamação e utilização da máquina pública para garantir apoio político, Carlos Augusto, com uma postura firme e conectada aos anseios populares, conquistou a confiança do povo. Suas propostas claras para um novo modelo de desenvolvimento, que incluíam reestruturação do sistema de saúde e investimento em infraestrutura de saneamento, ressoaram entre os eleitores, que estavam cansados de promessas vazias e ações limitadas do governo vigente.

A vitória de Carlos Augusto é vista como um marco contra o clientelismo e o uso da máquina pública para manutenção do poder. O ex-prefeito Marcelino da Farmácia, junto com seu aliado presidente da Câmara, BM, tentou manter a influência por meio da estrutura pública, mas foi surpreendido por um eleitorado mais consciente e desejoso de mudança. A campanha de Carlos Augusto, sem os recursos milionários dos adversários, teve como grande força a mobilização das redes sociais e o apoio de lideranças locais que se identificavam com o desejo de renovação.

O movimento popular que levou Carlos Augusto à vitória também se destacou pela mobilização contra os métodos tradicionais de dominação política. Durante os debates e nas ruas, ele não se esquivou de confrontar os problemas gerados pela gestão atual, como o contrato com a Rio Mais Saneamento, que se tornou alvo de muitas críticas por parte dos cidadãos devido às falhas na prestação de serviços essenciais, como o abastecimento de água e o tratamento de esgoto.

Com a vitória confirmada, Carlos Augusto assume o compromisso de ser um prefeito para todos, enfatizando a necessidade de retomar o diálogo com a sociedade civil, valorizar os servidores públicos e garantir uma gestão transparente. Ele prometeu também rever contratos e fiscalizar de perto a atuação de empresas que não estejam cumprindo seus deveres, numa clara referência à Rio Mais Saneamento.

Esse resultado nas urnas representa um grito de insatisfação dos moradores de Rio das Ostras e um desejo por uma política voltada para o bem comum, longe dos interesses de pequenos grupos. Carlos Augusto simboliza a resistência frente ao abuso do poder e ao uso da máquina para fins eleitorais, trazendo uma esperança renovada para a cidade.

O próximo desafio de Carlos Augusto será transformar essas expectativas em realizações concretas, começando por questões urgentes, como melhorar o sistema de saúde pública e resolver os graves problemas de saneamento que se agravaram nos últimos anos. Contudo, sua vitória já simboliza a quebra de um ciclo e a abertura para um novo capítulo na história de Rio das Ostras.