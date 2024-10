Agentes do Procon em vistoria apreendem sabão em pó falsificado em supermercado de Rio das Ostras - Foto:Divulgação

Publicado 09/10/2024 15:05

Rio das Ostras - Desde setembro, o Procon de Rio das Ostras tem realizado uma série de vistorias em supermercados para combater a venda de produtos falsificados. Em dez estabelecimentos, foram encontradas centenas de caixas de sabão em pó da marca Omo adulteradas. No total, mais de 1.500 quilos do produto falsificado foram apreendidos em um dos mercados, enquanto o restante foi localizado nos demais estabelecimentos. Dois dos comércios inspecionados não apresentaram irregularidades.

Os agentes do Procon emitiram autos de constatação e recolheram os produtos das prateleiras para análise. Um processo administrativo será instaurado para investigar a responsabilidade dos comerciantes pela venda do sabão em pó falsificado e para determinar as medidas legais cabíveis.

A operação foi desencadeada após o recebimento de diversas denúncias. Além das ações de fiscalização, o Procon promove iniciativas de educação para o consumo e realiza inspeções para assegurar que os estabelecimentos comerciais cumpram o que é previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em cerca de três semanas de fiscalização, mais de quatro toneladas de sabão em pó falsificado foram apreendidas. Há diferenças visuais que podem ser percebidas pelos consumidores. No sabão falsificado, a embalagem é lacrada de maneira grosseira com cola quente, enquanto a embalagem original apresenta fechamento industrial, sem marcas visíveis.

Outras características do produto falso incluem o serrilhado da lingueta de abertura, que na embalagem autêntica é picotada e vai até o final da palavra "Puxe". No produto falsificado, a lingueta é inteira e o serrilhado se estende até a borda da caixa. A data de validade, quando verificada na embalagem falsificada, pode apresentar tinta que se solta ao toque, indicando a baixa qualidade da réplica.

Medidas de segurança, como a presença de hologramas visíveis sob luz negra, também ajudam a diferenciar o produto original do falso. O sabão falsificado não exibe essa marca de autenticidade.

O coordenador do Procon, Gil Natividade, destacou a importância da colaboração dos consumidores nas ações de fiscalização. Ele pediu para que os clientes denunciem produtos suspeitos e ajudem a proteger seus direitos.

“Esse sabão em pó adulterado não tem a mesma qualidade do original, e já recebemos relatos de que ele não faz espuma, por exemplo. Se você notar alguma diferença, entre em contato conosco. Vamos encaminhar a amostra ao fabricante e para perícia, garantindo a devida investigação. O mais importante é utilizar o Procon como uma ferramenta de proteção ao consumidor”, afirmou Natividade.