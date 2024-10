Bombeiros e voluntários se unem no combate ao incêndio em Itapebussus, em um esforço para preservar a área ecológica e proteger as residências vizinhas - Foto: Reprodução

Publicado 08/10/2024 13:15 | Atualizado 08/10/2024 13:16

Rio das Ostras - Um incêndio de grandes proporções está devastando a Área de Conservação conhecida como ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico) de Itapebussus, em Rio das Ostras. O fogo teve início na segunda-feira (7) e continua ativo nesta terça-feira (8), gerando preocupação entre moradores e autoridades locais.

As chamas se espalham nas proximidades da rodovia Amaral Peixoto, na entrada da reserva ambiental, exigindo uma resposta imediata. Bombeiros, moradores e agentes da guarda municipal se uniram em um esforço conjunto para combater o incêndio. A mobilização inclui o apoio de voluntários, que estão levando água e auxiliando nas ações de combate ao fogo, que ameaça se aproximar das residências da região.

A comunidade tem se mostrado solidária e determinada, contribuindo com o que podem para controlar as chamas e proteger as casas locais. O esforço conjunto é vital para preservar não apenas a flora e fauna da reserva, mas também a segurança dos moradores que residem nas imediações.

As autoridades continuam monitorando a situação de perto e pedem à população que evitem a queima de lixo e outros materiais que possam agravar o incêndio. A colaboração de todos é fundamental para minimizar os impactos ambientais e garantir a segurança de todos os envolvidos.