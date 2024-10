Lojas de brinquedos, roupas e calçados se preparam para o aumento das vendas no Dia das Crianças em Rio das Ostras e região - Foto: Divulgação

Lojas de brinquedos, roupas e calçados se preparam para o aumento das vendas no Dia das Crianças em Rio das Ostras e regiãoFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2024 17:17

Rio das Ostras - O comércio de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim tem expectativas positivas para as vendas do Dia das Crianças, que em 2024 cairá em um sábado, ampliando as possibilidades de compras e lazer em família. De acordo com o Sindicato Patronal do Comércio Varejista (Sindicomércio), que abrange as três cidades, a tendência é de que o aumento nas vendas acompanhe o crescimento projetado no estado do Rio de Janeiro, onde uma pesquisa recente indicou que 70% dos lojistas esperam uma alta de 2,5% nas vendas.

A pesquisa, conduzida pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), entrevistou 250 lojistas de setores como brinquedos, roupas, calçados, eletrônicos e artigos esportivos. Além da expectativa de crescimento nas vendas, o levantamento revelou que brinquedos, roupas e calçados são os itens mais procurados para a data, com 40%, 23% e 10% das preferências, respectivamente.

Segundo Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio, o cenário não é diferente nas cidades da Região dos Lagos e entorno. “A tendência é que as vendas acompanhem o movimento observado no Rio de Janeiro. O Dia das Crianças é uma data importante para o varejo local, e o fato de cair em um sábado deve atrair não apenas compradores, mas também famílias que vão aproveitar para combinar a compra de presentes com atividades de lazer”, destacou Ayres. “Esperamos um aumento significativo na procura por brinquedos e roupas, itens que tradicionalmente lideram as vendas.”

Outro fator que deve impulsionar o comércio é o aumento do uso de cartões de crédito parcelados, como apontou a pesquisa estadual, que revelou que entre 60% e 70% dos clientes devem optar por essa forma de pagamento. Além disso, Ayres observa que o comportamento dos consumidores em Rio das Ostras e nas cidades vizinhas tem refletido essa mesma tendência. “O parcelamento no cartão de crédito e o uso do Pix têm se consolidado como as principais formas de pagamento na nossa região, o que deve ajudar a estimular as vendas, principalmente nos setores de brinquedos e eletrônicos”, afirmou o presidente do Sindicomércio.

A pesquisa mostrou ainda que o ticket médio esperado varia de R$ 130 a R$ 150, e que pais, avós, tios e padrinhos desempenham papel central na hora de escolher os presentes, com as crianças influenciando em 64,5% das compras. As expectativas são de que a data movimente não só o comércio, mas também estabelecimentos de lazer como cinemas e shoppings, que costumam atrair o público infantil durante o final de semana.