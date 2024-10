Após a captura, Raiza foi conduzida à 128ª Delegacia - Foto: Divulgação

Após a captura, Raiza foi conduzida à 128ª DelegaciaFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2024 17:26

Rio das Ostras - Na tarde desta segunda-feira (7), uma operação de inteligência integrada entre as forças de segurança de Rio das Ostras culminou na prisão de Raiza Andrade de Souza, de 26 anos, que estava foragida da Justiça. A ação, realizada em conjunto pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, o 32º Batalhão da PM (32º BPM) e a 128ª Delegacia de Polícia Civil (128ª DP), ocorreu no bairro Boca da Barra, após um trabalho de monitoramento.

Com base em informações de que a suspeita estaria na Praia do Centro, as equipes organizaram uma abordagem estratégica na Rua Izarina Lourenço, local onde conseguiram localizar e capturar a mulher.

Após ser presa, Raiza Andrade foi encaminhada à 128ª Delegacia de Polícia para o cumprimento do mandado de prisão pendente. Ela permanece sob custódia e à disposição da Justiça, aguardando os trâmites legais de seu processo.

A operação destaca o sucesso das ações integradas entre as forças policiais da cidade, reforçando o combate à criminalidade e o cumprimento de ordens judiciais pendentes, oferecendo mais segurança à população de Rio das Ostras.