Rio das Ostras será palco da primeira edição do Cinema da Consciência Verde - Foto: Ilustração

Rio das Ostras será palco da primeira edição do Cinema da Consciência VerdeFoto: Ilustração

Publicado 08/10/2024 10:10

Rio das Ostras - Rio das Ostras será palco da primeira edição do Cinema da Consciência Verde. O evento, que acontece entre os dias 10 e 14 de novembro, traz em cartaz o documentário “Trilhos e Caminhos da Reserva Biológica União”, produzido em 2017 durante o Projeto Consciência Verde - I Semana Comemorativa da Reserva Biológica União, que celebrou a expansão da reserva e o ano do Mico-Leão-Dourado, símbolo nacional da luta pela preservação da natureza.

O documentário será exibido em cinco locais da cidade, sempre às 19h, com sessões ao ar livre em praças públicas e uma apresentação interna na Universidade Federal Fluminense (UFF). O objetivo central é aproximar a população da Reserva Biológica União, estimulando o senso de pertencimento e cuidado com o meio ambiente.

Todas as sessões contarão com intérprete de libras, espaços reservados para cadeirantes e idosos, além de uma equipe capacitada em Acessibilidade Cultural para melhor atender ao público PCD. Haverá distribuição de brindes, pipoca, água e refrigerante para a plateia, além de um ponto de coleta seletiva, visando absorver os resíduos recicláveis gerados durante todo o evento.

“Acreditamos que o cinema tem o poder de sensibilizar as pessoas. Queremos que o público saia das sessões conhecendo um pouco mais sobre a Reserva Biológica União, sua história e importância para a preservação do meio ambiente”, afirma Dayana Cêh, produtora do evento e idealizadora do Projeto Consciência Verde. “Após cada sessão, haverá uma roda de conversa para dialogar sobre os temas abordados no filme, incluindo questões atuais, como a crise climática e o processo de produção do documentário”, completa.

Além das exibições em praças públicas, o Cinema da Consciência Verde alcançará a rede pública de ensino, propondo atividades de educação ambiental por meio da exibição do filme nas escolas do município, voltadas para os estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.

Durante o projeto, 42 Kits Verdes serão distribuídos às escolas públicas do município, incluindo cinco particulares. Os kits contêm bolsas e copos ecológicos, além de materiais educativos para professores do Ensino Fundamental II e Médio, que poderão trabalhar temas ambientais em sala de aula. As instituições que participarem das atividades receberão o Certificado Verde, certificando sua adesão ao projeto e seu compromisso com a educação ambiental.

A equipe do projeto passará por uma capacitação em Acessibilidade Cultural, ministrada pela especialista Dilma Negreiros. Essa ação reforça a importância de valorizar e oferecer condições especiais para as pessoas com deficiência (PCD).

Como parte das atividades do evento, será produzido um novo documentário, que registrará as exibições, rodas de conversa, ações nas escolas e depoimentos dos participantes, além de uma atualização sobre as condições da Reserva Biológica União. O lançamento do filme está previsto para o dia 5 de dezembro, quando será disponibilizado nas plataformas digitais do Projeto Consciência Verde. Este novo registro será uma forma de expandir a mensagem do Cinema da Consciência Verde e engajar ainda mais pessoas na causa ambiental.

Cinema da Consciência Verde

Data: 10 a 14 de novembro

Locais e Horários:

- 10/11 – Praça Jaime Rodrigues Vilar, Jardim Marileia, às 19h

- 11/11 – UFF, Jardim Bela Vista (público interno), às 19h

- 12/11 – Praça Santos Dumond, Cidade Praiana, às 19h

- 13/11 – Praça Waldemar Alves Barcelos, Cantagalo, às 19h

- 14/11 – Praça do Trem, Rocha Leão, às 19h