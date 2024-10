Primeira quadra da Rua Rezende, no Jardim Mariléa, será interditada na sexta-feira para realização de evento escolar - Foto: Cláudio Neves

Publicado 08/10/2024 09:49

Rio das Ostras - A primeira quadra da Rua Rezende, localizada no bairro Jardim Mariléa, em Rio das Ostras, será fechada para o tráfego de veículos na próxima sexta-feira (11), a partir das 17h. A interdição temporária será realizada em razão de um evento promovido por uma instituição educacional da região, visando proporcionar um ambiente seguro e organizado para as atividades programadas.



A interrupção do trânsito permitirá a realização do evento em um espaço mais amplo, garantindo a segurança dos participantes e facilitando a logística do evento. Moradores e frequentadores da área estão sendo orientados a planejarem rotas alternativas durante o período de bloqueio. A expectativa é de que o fluxo de veículos seja retomado ao fim do evento, previsto para terminar no mesmo dia.



Motoristas e pedestres que circulam pela região devem estar atentos à sinalização e às possíveis mudanças no trânsito. Com o fechamento da via, outras ruas próximas poderão ser utilizadas como desvios temporários. Quem mora na área ou frequenta o local regularmente já está se preparando para as alterações no trânsito e está ajustando os horários para evitar contratempos.

