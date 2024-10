Polícia Militar apreende drogas e prende quatro suspeitos de tráfico em operação na Rua Santa Catarina, Cidade Praiana, em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Publicado 10/10/2024 16:17

Rio das Ostras - Em uma operação realizada a Polícia Militar de Rio das Ostras prendeu quatro suspeitos de tráfico de drogas na Rua Santa Catarina, no bairro Cidade Praiana. A ação teve início após a guarnição receber informações sobre a atividade ilícita na região, controlada pela facção Comando Vermelho (CV). De imediato, os agentes se dirigiram ao local e, ao chegarem, um dos suspeitos tentou fugir em direção à Rua Alagoas, descartando cinco pinos de uma substância branca que parecia ser cocaína. Ele foi rapidamente alcançado e detido.

Simultaneamente, outros três indivíduos tentaram escapar por quintais de residências próximas, pulando muros em direção à Rua Capitão Fonseca. Durante a perseguição, as autoridades encontraram três sacolas contendo mais pinos da mesma substância. Os suspeitos foram presos no local e receberam voz de prisão. Após serem informados sobre seus direitos constitucionais, os acusados foram algemados, seguindo as diretrizes da Súmula Vinculante nº 11 do STF, e encaminhados para a delegacia.

Caso será investigado para verificar a extensão da atuação do grupo criminoso na área. A operação reforça o combate ao tráfico de drogas em Rio das Ostras, em especial nas regiões controladas por facções criminosas.