Fundação de Cultura de Rio das Ostras comemora 27 anos com um final de semana de atrações para todas as idades Foto: Ilustração

Publicado 09/10/2024 15:14 | Atualizado 09/10/2024 15:15

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura comemora 27 anos neste mês de outubro e preparou uma série de eventos especiais para celebrar a data. A partir do dia 11, o público poderá participar de shows musicais, atividades infantis e oficinas culturais em diferentes pontos da cidade. O objetivo é valorizar a cultura local e promover a interação entre os artistas e a população.

As comemorações começam na sexta-feira (11), com uma edição especial do Projeto Soul da Casa, que acontecerá na Concha Acústica, a partir das 19h30. Nessa noite, artistas locais se apresentarão em duplas e trios, proporcionando ao público uma mistura de ritmos e estilos. Entre os nomes confirmados estão Renata Cabral e Jefferson, Bruno Pirozi e Daniel Floripan, além de bandas como Via Jah, que encerrará a noite com grandes sucessos do reggae.

O sábado (12), é dedicado às crianças, com o “Festival Mar de Histórias”, que começa às 9h na Casa de Cultura Bento Costa Júnior. A programação inclui contação de histórias com personagens como Palhaço Biduim e Graça Morenah, além de oficinas de educação ambiental e artesanato. À tarde, a partir das 17h30, a Concha Acústica recebe o show da cantora Thais Macedo, seguido pela banda Omnia Vincit, que fará um tributo à Legião Urbana, homenageando os 28 anos da morte do cantor Renato Russo.

O domingo (13), será marcado por muita música e diversão para as crianças. A partir das 14h, a praça em frente ao CRAS Cláudio Ribeiro será palco de um show da cantora Marah, além de atividades recreativas promovidas pelo Ateliê Maria Mole Design. Na Praça da Enseada, a partir das 15h30, acontece a Festa das Crianças, com o show de Xandão e brincadeiras com o Tio Pipoca.