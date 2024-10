Drogas apreendidas durante operação no Residencial Praia Âncora - Foto: Reprodução

Drogas apreendidas durante operação no Residencial Praia ÂncoraFoto: Reprodução

Publicado 14/10/2024 15:36

Rio das Ostras - Em uma ação de combate ao tráfico de drogas realizada no bairro Residencial Praia Âncora, em Rio das Ostras, a polícia prendeu um suspeito ligado ao tráfico local. A operação foi motivada por denúncias que informavam a presença de dois indivíduos sem camisa e vestindo shorts pretos, atuando na região da comunidade Portelinha.

Ao chegar ao local, os agentes flagraram os suspeitos tentando fugir ao atravessarem uma ponte e pularem um muro. Um dos envolvidos foi alcançado e abordado pela guarnição na Rua Chuva de Prata, onde foram encontrados com ele R$ 26 em dinheiro e uma bucha de maconha. O segundo indivíduo conseguiu escapar.

Durante a busca no trajeto percorrido pelos suspeitos, a polícia encontrou uma mochila com mais entorpecentes, além de apreender outra sacola com drogas em um terreno baldio nas proximidades. O suspeito foi preso, teve seus direitos constitucionais informados e foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia para o devido registro da ocorrência.

Drogas apreendidas durante operação no Residencial Praia Âncora Foto: Divulgação