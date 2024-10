Polícia de Rio das Ostras investiga esquema de golpe da casa própria que faz vítimas em várias cidades da região - Foto: Ilustração

Polícia de Rio das Ostras investiga esquema de golpe da casa própria que faz vítimas em várias cidades da regiãoFoto: Ilustração

Publicado 14/10/2024 16:20

Rio das Ostras - Estelionatários estão aplicando um golpe em diversas cidades da região, incluindo Rio das Ostras, Macaé e Cabo Frio, prometendo facilitar o sonho da casa própria. A 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras já recebeu denúncias e está conduzindo uma investigação para capturar os responsáveis por esses crimes.

O esquema envolve criminosos que alugam salas comerciais e se passam por corretores de imóveis, atraindo compradores com ofertas tentadoras. Em alguns casos, os golpistas chegam a levar as vítimas para visitar imóveis que não estão à venda. O golpe se concretiza quando a vítima deposita um sinal para garantir a compra do imóvel, momento em que os estelionatários desaparecem sem deixar vestígios.

Algumas vítimas relataram perdas de até R$ 20 mil, muitas vezes obtidos por meio de empréstimos bancários. Em um dos casos, a quantia foi transferida diretamente para a conta do suposto corretor. Segundo fontes da 128ª DP, o grupo criminoso já está sendo indiciado por crimes como estelionato, uso de documentos falsos e associação criminosa.

Para evitar cair nesse tipo de golpe, a orientação é sempre checar a credibilidade do corretor e a procedência do imóvel. Consultas simples, como verificar o registro do profissional, podem prevenir fraudes.