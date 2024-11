Papai Noel desembarca de helicóptero no estacionamento e inicia celebração de Natal em Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 11/11/2024 11:30 | Atualizado 11/11/2024 11:30

Rio das Ostras - O espírito natalino invade Rio das Ostras a partir desta terça-feira (12), quando Papai Noel faz sua aguardada chegada de helicóptero às 18h, no estacionamento do Plaza Rio das Ostras. O bom velhinho, acompanhado de duendes e personagens encantados, percorrerá a área em um cortejo especial, espalhando a magia natalina e abrindo oficialmente as comemorações de fim de ano.

As atividades natalinas se estendem até dezembro com atrações para todos os públicos. Nos dias 14 e 15 de novembro, estão previstas oficinas infantis, incluindo a famosa oficina de cartinhas de Natal, com vagas limitadas para participação. A programação inclui também um desfile de personagens no dia 16, trazendo ainda mais alegria para as crianças com música e fotos, a partir das 17h.

Até o dia 24 de dezembro, Papai Noel estará presente com sua equipe de ajudantes, atendendo famílias e proporcionando momentos únicos de celebração e fantasia. A comunidade e os visitantes são convidados a vivenciar o espírito de Natal de perto e celebrar essa época especial de união.

SERVIÇO:

Chegada do Papai Noel: 12 de novembro, às 18h

Desfile com personagens infantis: 16 de novembro, das 17h às 19h

Oficinas Natalinas: 14 de novembro a 20 de dezembro, a partir das 17h30