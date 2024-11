Polícia não tem pistas concretas sobre a motivação do crime - Foto: Ilustração

Publicado 08/11/2024 10:55 | Atualizado 08/11/2024 10:56

Rio das Ostras - Na noite desta quinta-feira (7), Nelson Souza Gonçalves Júnior, morador do bairro Ouro Verde, foi brutalmente assassinado a tiros no bairro Âncora, em Rio das Ostras. O jovem foi encontrado já sem vida, e o caso segue sob investigação. Até o momento, a Polícia Militar não tem pistas concretas sobre a motivação do crime ou identificação de possíveis suspeitos.

Após serem acionados, policiais realizaram uma busca extensa nas redondezas, mas, infelizmente, nenhum suspeito foi localizado. O corpo de Nelson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé para procedimentos de praxe.

A notícia da execução abalou os moradores de Ouro Verde e Âncora, que agora vivem sob o peso da insegurança e aguardam respostas. Amigos e familiares da vítima pedem justiça e cobram ação efetiva das autoridades para esclarecer o crime e punir os envolvidos.

Este é mais um caso que aumenta as estatísticas de violência na cidade e acende o alerta para a necessidade de reforço na segurança em áreas periféricas, onde a população tem convivido com a constante ameaça de criminalidade.