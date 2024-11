Conferência abordará soluções para mudanças climáticas, com foco em justiça social e sustentabilidade - Foto: Ilustração

Publicado 23/11/2024

Rio das Ostras - Rio das Ostras vai intensificar a discussão sobre mudanças climáticas com a 14ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, marcada para o dia 30 de novembro no Parque dos Pássaros, no Jardim Mariléa. Como preparação, a cidade realizará pré-conferências online nos dias 26 e 28 de novembro, das 19h às 21h, abertas ao público.

Os webinários abordarão os cinco eixos temáticos da conferência. No dia 26, os temas Mitigação e Governança e Educação Ambiental serão apresentados por especialistas de instituições renomadas. Já no dia 28, os debates se concentrarão em Adaptação para Desastres, Justiça Climática e Transformação Ecológica, trazendo reflexões sobre inclusão social e descarbonização da economia.

A conferência presencial terá como tema central a "Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica". Participantes poderão discutir propostas em grupos temáticos e eleger delegados que representarão o município na etapa estadual, prevista para março de 2025 no Rio de Janeiro.