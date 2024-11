Policiais exibem moto recuperada e réplicas de pistolas apreendidas durante a ação - Foto: Reprodução

Publicado 23/11/2024 11:40

Rio das Ostras - Na madrugada deste sábado (23), policiais do 32º BPM atuaram para solucionar um roubo de moto na Cidade Praiana, em Rio das Ostras. Durante patrulhamento, os agentes avistaram três suspeitos empurrando uma motocicleta. Ao notarem a aproximação da viatura, os indivíduos abandonaram o veículo e fugiram a pé.



A vítima relatou que foi abordada por três homens armados, que levaram sua Honda Twister prata. Diante da denúncia, os policiais montaram um cerco e conseguiram apreender dois adolescentes no local. O terceiro suspeito foi localizado posteriormente na orla da Praia do Abricó.



Na operação, foram apreendidos dois simulacros de pistola, uma mochila e um estojo escolar. O caso foi registrado na 128ª DP, onde os adolescentes permaneceram apreendidos e o adulto foi autuado por roubo qualificado.

