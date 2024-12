Evento que já é tradição no calendário cultural da Cidade, terá shows de artistas nacionais - Foto: Divulgação

Evento que já é tradição no calendário cultural da Cidade, terá shows de artistas nacionaisFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2024 11:32 | Atualizado 12/12/2024 11:32

Rio das Ostras - Representantes do Sindicato do Comércio Varejista de Rio das Ostras (Sindicomércio), do Sesc Rio, da Secretaria de Turismo de Rio das Ostras e da equipe de transição do governo eleito se reuniram na quarta (11), em uma visita técnica para planejar o Sesc Verão 2025. Durante o encontro, foi definido que a estrutura do evento será mantida, com palcos instalados na Área de Eventos de Costazul, no Centro e na Praia de Costazul.



O evento, que já é tradição no calendário cultural da Cidade, terá shows de artistas nacionais (os nomes ainda serão confirmados), além de uma programação diversificada, que inclui atividades esportivas com atletas de renome, como torneios e oficinas, e ações da saúde, educação, assistência social e bem-estar, como aulas de yoga e alongamento.



A previsão é de que o Sesc Verão aconteça entre os dias 24 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025, reunindo moradores e turistas.

“O Sesc Verão é mais do que entretenimento, é um motor para o comércio e os serviços da região. Trabalhamos para garantir que 2025 seja mais uma edição inesquecível”, afirmou Marcelo Ayres, presidente doSindicomércio.