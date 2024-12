Motocicleta apreendida pela polícia com chassi adulterado em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Motocicleta apreendida pela polícia com chassi adulterado em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/12/2024 10:42

Rio das Ostras - Dois homens foram detidos na manhã de quinta-feira (12) em Rio das Ostras após serem flagrados com uma motocicleta adulterada no bairro Âncora. A operação aconteceu após denúncias de que indivíduos suspeitos de tráfico de drogas estariam usando uma Honda CB Twister preta para transportar entorpecentes na região do Portelinha.

Os policiais localizaram o veículo em um posto de combustível, onde abordaram os ocupantes. Embora nada ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, a inspeção na moto revelou adulteração nos números do chassi e do motor, além de uma placa pertencente a outro veículo.

A motocicleta foi apreendida, e os dois suspeitos foram encaminhados à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras para o registro da ocorrência. As investigações seguem para esclarecer a possível ligação dos detidos com o tráfico de drogas na área.