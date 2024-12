Operação em Rio das Ostras detém suspeitos de tráfico em área apontada como ponto crítico - Foto: Reprodução

Publicado 13/12/2024 15:41

Rio das Ostras - Em uma operação realizada no bairro Âncora, em Rio das Ostras, forças de segurança detiveram suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na localidade conhecida como Portelinha. Após denúncias apontando a atuação de indivíduos em posse de entorpecentes, um cerco tático foi montado pelas equipes do policiamento local e reforçado por agentes do PROEIS e do RAS.

A abordagem ocorreu após a identificação de três suspeitos que se encaixavam nas descrições recebidas: dois usando camisas pretas e um com camisa preta e listras vermelhas no ombro. Durante a revista, foram encontrados materiais entorpecentes com um dos abordados, confirmando as informações da denúncia.

Os envolvidos foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado, e o material apreendido será contabilizado para procedimentos legais. A ação reforça o combate ao tráfico na região.

