No local da denúncia, os agentes localizaram mais drogas, cuja quantidade está sendo contabilizada - Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2025 15:53 | Atualizado 07/01/2025 15:53

Rio das Ostras - Uma ação da guarnição do Patamo da 3ª CIA, em Rio das Ostras, desarticulou uma tentativa de tráfico de drogas na Rua 16, no bairro Nova Aliança. Após informações privilegiadas apontarem que dois suspeitos estariam comercializando entorpecentes no local, com a carga escondida sob uma van, os agentes se dirigiram ao endereço.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas o cerco tático impediu a evasão. Com um dos detidos, foi encontrada uma bucha de maconha pesando 2 gramas. Nada ilícito foi identificado com o segundo suspeito. No local da denúncia, os agentes localizaram mais drogas, cuja quantidade está sendo contabilizada.

Ambos foram conduzidos à 128ª DP para os procedimentos legais. O caso segue em análise pela autoridade policial competente.