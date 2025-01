Motocicleta foi apreendida e passará por uma investigação mais aprofundada - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2025 15:56

Rio das Ostras - Durante patrulhamento de rotina na Avenida Flor do Campo, no Residencial Praia Âncora, em Rio das Ostras, a guarnição da Polícia Militar notou um comportamento suspeito por parte de um condutor de motocicleta. Ao abordar o veículo, foi verificado que a placa da moto, uma Honda CB 300R, estava adulterada, o que levantou a suspeita de clonagem. A identificação da motocicleta foi realizada, confirmando-se que se tratava de um caso de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Além da infração de trânsito, o motorista não estava utilizando o capacete, equipamento obrigatório de segurança. Com base nessa irregularidade, a polícia decidiu fazer a abordagem e solicitar a verificação completa da motocicleta. A constatação da adulteração da placa levou à prisão do condutor, que foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi mantido preso, conforme o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da falsificação de sinal identificador de veículo.

A motocicleta foi apreendida e passará por uma investigação mais aprofundada, que deverá identificar a origem da clonagem e se o veículo está relacionado a outras atividades criminosas. A ação é parte do esforço contínuo da Polícia Militar em combater crimes de trânsito e a circulação de veículos com irregularidades no município de Rio das Ostras.

O caso chama a atenção para o crescimento de fraudes envolvendo veículos clonados, prática que tem sido associada a atividades criminosas realizadas por facções como o Comando Vermelho (CV), grupo suspeito de envolvimento no crime. As investigações seguem em andamento, e a polícia reforça o compromisso com a segurança pública na cidade.