Agentes da Guarda Ambiental orientam banhistas sobre regras para manter as praias limpas e seguras em Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Agentes da Guarda Ambiental orientam banhistas sobre regras para manter as praias limpas e seguras em Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 14/01/2025 15:57

Rio das Ostras - A Guarda Ambiental de Rio das Ostras intensificou as ações de fiscalização nas praias para coibir práticas que prejudicam o meio ambiente e o bem-estar coletivo. A operação busca orientar banhistas sobre a proibição do uso de churrasqueiras, som alto e a importância de recolher o lixo produzido. As atividades seguirão durante toda a temporada de verão, garantindo mais segurança e conservação das áreas costeiras.

No último fim de semana, agentes visitaram as praias da Joana, Areias Negras, Itapebussus e Pedrinhas. O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Ricardo Matos Torres, acompanhou de perto a ação e ressaltou o foco educativo. “Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a responsabilidade coletiva na preservação das praias. Conversei com comerciantes locais e pedi colaboração para denunciar irregularidades, como churrasqueiras e som alto”, destacou.

A população pode denunciar condutas que ameaçam o meio ambiente pelo telefone 0800-0226-301, da Guarda Civil Municipal.

Limpeza Intensificada nas Praias - Durante o verão, a limpeza das praias começa mais cedo para manter a orla limpa e segura. A varrição inicia às 5h e a coleta de lixo às 6h30. Os horários e locais da coleta domiciliar podem ser consultados no site da Prefeitura de Rio das Ostras.