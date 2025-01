Reunião reforçou o compromisso da nova gestão com a transparência - Foto: Divulgação

Reunião reforçou o compromisso da nova gestão com a transparênciaFoto: Divulgação

Publicado 12/01/2025 21:13

Rio das Ostras - O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, reuniu-se com todos os secretários municipais em seu gabinete para avaliar os primeiros dez dias de gestão e estabelecer metas concretas para os próximos cem dias de governo. A reunião teve como foco principal discutir os desafios herdados da administração anterior e traçar estratégias para superar a crise enfrentada pela cidade.



Um dos pontos mais críticos abordados foi a situação da saúde pública. Segundo o prefeito, a nova gestão recebeu uma rede de saúde sucateada, com a ausência de insumos básicos, equipamentos quebrados e a falta de profissionais médicos em diversas unidades. Carlos Augusto enfatizou a urgência de ações efetivas para reverter esse cenário e garantir atendimento de qualidade à população.



A segurança pública e a manutenção urbana também foram temas centrais da reunião. O prefeito cobrou empenho máximo de cada secretário para recuperar áreas negligenciadas pela antiga gestão e devolver à cidade a ordem e o cuidado que seus moradores merecem.



Durante o encontro, foi apresentado o Plano de Compras Anual (PCA) de cada secretaria. Esse planejamento tem como objetivo organizar as aquisições e obras do município, permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. Carlos Augusto destacou a importância dessa ferramenta para garantir que os investimentos sejam aplicados de forma estratégica e transparente.



Reunião reforçou o compromisso da nova gestão com a transparência Foto: Divulgação

Para os próximos cem dias, foram definidas metas claras para cada setor da administração municipal. O prefeito ressaltou que este é um momento histórico para Rio das Ostras, com a população depositando grande confiança na nova gestão. “Cada secretário precisa entender a responsabilidade que assumimos. A cidade precisa ser reconstruída e voltar a oferecer qualidade de vida para seus moradores. Esse é um compromisso que todos nós devemos honrar com trabalho e dedicação”, afirmou Carlos Augusto.



A reunião reforçou o compromisso da nova gestão com a transparência, a eficiência e a responsabilidade no uso dos recursos públicos, buscando soluções rápidas e eficazes para os problemas herdados e visando a reconstrução de Rio das Ostras.

Para os próximos cem dias, foram definidas metas claras para cada setor da administração municipal. O prefeito ressaltou que este é um momento histórico para Rio das Ostras, com a população depositando grande confiança na nova gestão. “Cada secretário precisa entender a responsabilidade que assumimos. A cidade precisa ser reconstruída e voltar a oferecer qualidade de vida para seus moradores. Esse é um compromisso que todos nós devemos honrar com trabalho e dedicação”, afirmou Carlos Augusto.A reunião reforçou o compromisso da nova gestão com a transparência, a eficiência e a responsabilidade no uso dos recursos públicos, buscando soluções rápidas e eficazes para os problemas herdados e visando a reconstrução de Rio das Ostras.