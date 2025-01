A revitalização dos espaços públicos também está no centro das ações, com foco na recuperação de praças, parques e áreas de lazer - Foto: Divulgação

Rio das Ostras - Após um longo período de descaso e abandono, Rio das Ostras inicia uma nova fase, marcada pela retomada dos serviços públicos essenciais e o planejamento de revitalização de espaços urbanos.

A nova Gestão Municipal está implementando um choque de gestão com o objetivo de restaurar a qualidade dos serviços prestados à população e resgatar a infraestrutura do Município. Entre as prioridades, estão a reestruturação de áreas públicas, melhorias na limpeza urbana, manutenção de equipamentos e serviços básicos indispensáveis ao bem-estar da comunidade.

“Estamos enfrentando o legado do abandono com trabalho e planejamento. Este é o momento de devolver à população uma cidade funcional, organizada e digna para todos os moradores”, destacou o subsecretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo.

A revitalização dos espaços públicos também está no centro das ações, com foco na recuperação de praças, parques e áreas de lazer. As iniciativas prometem não apenas melhorar a qualidade de vida dos moradores, mas também fomentar o turismo e atrair novos investimentos para o Município.

Com o compromisso de transformar Rio das Ostras em uma cidade mais acolhedora e eficiente, a gestão segue avançando para superar os desafios e entregar resultados concretos à população.