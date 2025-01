Polícia Militar apreende cocaína e detém suspeito em operação no Cantinho do Mar - Foto: reprodução

Publicado 08/01/2025 18:58 | Atualizado 08/01/2025 19:00

Rio das Ostras - Uma operação da Polícia Militar em Rio das Ostras terminou com a apreensão de drogas e a detenção de um suspeito de tráfico na Rua Vinícius de Moraes, no bairro Cantinho do Mar. O local é conhecido por registros frequentes de movimentação ilícita.

A ação foi motivada por uma denúncia anônima informando sobre um homem sem camisa, usando boné e bermuda preta, que estaria comercializando entorpecentes em frente a um depósito. Durante a abordagem, o suspeito foi identificado com as características descritas. Em sua posse, foram encontrados R$ 35 em dinheiro e um celular.

Nas buscas pelo local, a guarnição localizou uma sacola contendo 17 pinos de cocaína, totalizando 34 gramas da substância. O material e o suspeito foram encaminhados à 128ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência será investigada.