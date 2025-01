Equipe técnica do Segurança Presente ao lado de autoridades municipais durante visita para avaliação de base em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Equipe técnica do Segurança Presente ao lado de autoridades municipais durante visita para avaliação de base em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 08/01/2025 12:18

Rio das Ostras - Rio das Ostras deu mais um passo em direção à melhoria da segurança pública com a visita técnica do programa Segurança Presente. A comitiva, liderada pelo deputado estadual Carlinhos BNH e pelo coronel Caetano, superintendente do programa, foi recebida pelo prefeito da cidade. A agenda teve como foco avaliar a viabilidade de instalar uma base do programa no município.

O Segurança Presente, que já opera em diversas cidades do Estado do Rio, é reconhecido por promover policiamento preventivo e assistência social, trazendo resultados expressivos na redução de crimes e apoio às populações vulneráveis. Durante o encontro, o deputado destacou o impacto positivo do projeto e parabenizou o prefeito por priorizar essa pauta desde o início de sua gestão.

“Esse é um sonho antigo de Rio das Ostras, e o prefeito está de parabéns por trabalhar para torná-lo realidade. Estamos alinhados com o governo estadual para trazer mais segurança e tranquilidade para a população”, afirmou o parlamentar.

O prefeito celebrou o momento como um marco para a cidade. “Estamos comprometidos em garantir mais qualidade de vida aos moradores, mesmo enfrentando os desafios deixados pela gestão anterior. Essa parceria é um sinal de que estamos no caminho certo”, ressaltou.

Com a visita técnica concluída, a expectativa é que a base do programa seja anunciada oficialmente nos próximos meses, consolidando o compromisso com a segurança e o bem-estar da população.