Retorno das motos-resgate simboliza compromisso de Rio das Ostras com a saúde emergencial - Foto: Divulgação

Publicado 08/01/2025 12:33

Rio das Ostras - Após reuniões com o Conselho Municipal de Saúde e profissionais da área, Rio das Ostras anunciou as primeiras medidas para enfrentar a crise no sistema de saúde, agravada pelo estado de calamidade declarado pelo conselho. O governo municipal busca reverter o cenário de precariedade com soluções emergenciais e estruturais.

Entre as iniciativas, destaca-se o retorno das motos-resgate, que prometem agilizar o atendimento a vítimas de trauma, um serviço essencial em casos de emergência. A medida soma-se à ampliação dos recursos para o Corpo de Bombeiros, que agora conta com quatro novas viaturas e 18 guarda-vidas atuando na orla. Três banheiros químicos também foram instalados nos postos de salvamento, oferecendo maior conforto aos frequentadores das praias.

Além disso, a prefeitura prioriza o suporte aos profissionais da saúde e a reestruturação dos serviços essenciais, garantindo condições adequadas para atender à população. “Estamos empenhados em superar essa crise e assegurar um atendimento digno e de qualidade para todos”, destacou o governo.

As ações refletem o comprometimento da nova gestão em enfrentar os desafios e trazer melhorias efetivas para a cidade.