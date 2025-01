Município segue em Estágio de Alerta - Foto: Divulgação

Município segue em Estágio de AlertaFoto: Divulgação

Publicado 09/01/2025 14:41

Rio das Ostras - As equipes da Coordenadoria de Defesa Civil e das secretarias de Obras, de Saúde e de Assistência Social de Rio das Ostras estão unidas em uma força tarefa. O objetivo é avaliar os danos e direcionar as ações prioritárias diante do alto volume de chuva registrado no Município, em poucas horas, e devido à previsão de tempo instável para os próximos dias.

O Município segue em Estágio de Alerta. Entre a tarde e a noite de ontem, quarta-feira, dia 8, foi registrada uma média de 60 milímetros de chuva na Cidade. O nível do rio Jundiá atingiu 2,1 metros, sendo que a cota de transbordo é de 2,84 metros.

Em Rocha Leão, uma família ficou desalojada por conta do grande volume de água de chuva dentro da residência, porém não houve dano estrutural no imóvel. Na localidade foram registrados pontos de alagamentos e inundações, com uma média de 90 milímetros acumulados em 8 horas de chuva, conforme medição da ReBio União. Não há registro de desabrigados no Município.