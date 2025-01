Ação foi decidida durante reunião no gabinete do prefeito - Foto: Divulgação

Ação foi decidida durante reunião no gabinete do prefeito Foto: Divulgação

Publicado 11/01/2025 10:50

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras confirmou a realização de mais uma edição do Projeto Botinho em 2025, durante reunião no gabinete do prefeito nesta sexta-feira, 10. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Corpo de Bombeiros, deve beneficiar 300 crianças com atividades voltadas à educação ambiental, cidadania e segurança aquática.

As ações ocorrerão entre os dias 20 e 31 de janeiro, das 8h às 11h, na Praia do Centro. O projeto proporciona aprendizado em um ambiente seguro e promove a integração das crianças, reforçando a conscientização sobre a preservação das praias e práticas seguras no mar.

A parceria com o Corpo de Bombeiros também envolve investimentos na segurança pública. A atual gestão ampliou o número de guarda-vidas de 10 para 20 profissionais, além de aumentar a frota de ambulâncias e incluir embarcações e motos aquáticas para resgates.