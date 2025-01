Reunião entre a Secretaria de Segurança Pública e motoristas de transporte por aplicativo discute melhorias no trânsito de Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 14/01/2025 16:06 | Atualizado 14/01/2025 16:06

Rio das Ostras - A Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras iniciou uma série de encontros com motoristas que atuam no transporte de passageiros, visando melhorar a organização do trânsito e a qualidade do serviço oferecido. A reunião, realizada recentemente na sede da Guarda Municipal, reuniu líderes da categoria de motoristas por aplicativos, que expuseram suas demandas e discutiram as melhorias necessárias para o setor.



Entre as questões abordadas, destaque para a melhoria dos pontos de embarque e desembarque, principalmente nas áreas de maior movimentação, como a região central e bairros com grande circulação de pessoas à noite. A reunião foi uma oportunidade para os motoristas esclareçam suas dúvidas e alinhem suas necessidades com a gestão pública.



Carlos Menegasi, Secretário de Segurança Pública, comentou sobre a situação do trânsito no município nos últimos anos, destacando que a cidade estava em um estado de abandono. "Nosso objetivo é devolver a ordem, a segurança e a qualidade de vida para os cidadãos de Rio das Ostras. Implementamos um Choque de Ordem nos primeiros dias de governo para garantir que a cidade volte a funcionar de forma eficiente", afirmou Menegasi.



Durante o "Choque de Ordem", a Guarda Municipal já aplicou centenas de autuações, um esforço inicial para reverter os problemas de trânsito. No entanto, o secretário ressaltou que a simples fiscalização não é suficiente. A troca de ideias com os motoristas é crucial para adaptar as necessidades da categoria e organizar o transporte de forma mais eficiente, com a colaboração de todos os envolvidos.



“Sabemos da importância do transporte por aplicativo, e é nosso dever organizar e estruturar o serviço. Esse processo inclui a fiscalização, mas também deve ser acompanhado por campanhas de conscientização. A Guarda está atuando com firmeza, mas também com o compromisso de ser parceira da população e dos motoristas”, explicou o secretário.



A reunião também contou com a presença de outras autoridades locais, como o secretário de Mobilidade Urbana, Alexandre Pitombo Marcelo, e o diretor de Trânsito, Jaime da Silva Reis, que reforçaram a necessidade de uma atuação integrada entre a gestão pública e os motoristas para promover um trânsito mais fluido e seguro para todos.













