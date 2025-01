Agentes da Guarda Municipal atuam nas ruas, promovendo melhorias no trânsito de Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Publicado 22/01/2025 15:15

Rio das Ostras - A Guarda Municipal de Rio das Ostras está de volta às ruas desde o primeiro dia de mandato do prefeito Carlos Augusto. A iniciativa, que atende a uma promessa de campanha, tem como objetivo reforçar a fiscalização do trânsito e elevar a sensação de segurança na cidade.

Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (22), o prefeito destacou os avanços alcançados nos primeiros 22 dias da medida. Segundo ele, o trânsito, antes considerado caótico, já demonstra sinais de organização, com redução de acidentes e maior fluidez. "Cumpri o compromisso com vocês: colocamos a Guarda Municipal de volta às ruas! Em menos de um mês, já é possível sentir a diferença. A cidade começa a respirar ordem novamente", afirmou.

Rio das Ostras, que figurou em 2024 como a 89ª cidade mais violenta do Brasil entre municípios com até 100 mil habitantes, ganha fôlego com a retomada da atuação da Guarda. Moradores e turistas relatam melhorias no trânsito e maior segurança nas vias, com atitudes imprudentes sendo inibidas pela presença dos agentes.

Nas redes sociais, a medida foi amplamente elogiada. "É nítido o impacto no trânsito e na redução de acidentes. Parabéns ao prefeito!", comentou um morador. Outro ressaltou: "Já é visível a diferença no dia a dia da cidade. Rio das Ostras, cidade feliz novamente."

Apesar dos avanços, o prefeito enfatizou que a iniciativa é apenas o início de um plano mais amplo. "O desafio é grande, mas com trabalho e determinação, vamos transformar Rio das Ostras numa cidade mais segura e organizada. Esse é só o começo!", concluiu.