Técnicos removem ligações clandestinas durante operação na Praia da Costa AzulFoto: Reprodução

Publicado 22/01/2025 15:08

Rio das Ostras - Uma operação conjunta entre a Enel e a Polícia Civil, realizada nesta terça-feira, resultou na identificação de fraudes no consumo de energia elétrica em Rio das Ostras. A ação aconteceu na Praia da Costa Azul, onde foram encontrados casos de ligações clandestinas em um restaurante, um quiosque, uma pousada e uma residência.

Os técnicos da distribuidora constataram conexões irregulares diretamente à rede elétrica, prática ilegal que compromete a segurança e o fornecimento de energia na região. Em três dos locais vistoriados, os responsáveis foram detidos em flagrante e encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia. Após o pagamento de fiança, eles foram liberados.

As equipes da Enel desativaram todas as ligações clandestinas, garantindo a regularidade do serviço para os demais moradores e estabelecimentos. A operação reforçou a importância de coibir práticas que prejudicam o sistema de distribuição de energia.