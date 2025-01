Praia do Bosque, em Rio das Ostras, cenário do terceiro caso de afogamento no mês - Foto: Ilustração

Praia do Bosque, em Rio das Ostras, cenário do terceiro caso de afogamento no mêsFoto: Ilustração

Publicado 21/01/2025 13:14 | Atualizado 21/01/2025 13:15

Rio das Ostras - O corpo do turista Jonatas Reis Nascimento foi localizado na manhã desta terça-feira nas pedras da Praia do Bosque, em Rio das Ostras. Este é o terceiro caso de afogamento registrado nas praias da cidade somente no mês de janeiro, levantando preocupações sobre os cuidados nas áreas de banho.

De acordo com as autoridades, o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé para os procedimentos necessários.

O episódio reforça a necessidade de maior atenção às condições do mar e às sinalizações de segurança, especialmente durante o verão, quando as praias recebem um grande número de visitantes.