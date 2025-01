Palco do Sesc Verão pronto para receber grandes atrações e oferecer diversão com responsabilidade ambiental - Foto: Ilustração

Publicado 20/01/2025 11:29

Rio das Ostras - A edição 2025 do Sesc Verão em Rio das Ostras já está confirmada e promete movimentar as praias do Centro e Costazul com uma programação rica e variada. O evento, que se tornou referência em lazer e qualidade de vida, ocorrerá de 23 de janeiro a 16 de fevereiro, trazendo shows nacionais e regionais, atividades esportivas, e ações de sustentabilidade e saúde.

No palco montado no Centro, grandes nomes da música brasileira brilharão às 21h: Geraldo Azevedo (24/01), Chico César (31/01), Black Circle (07/02) e Pop3, com George Israel, Henrique Portugal e Charles Gavin (14/02).

No Camping, os fins de semana terão apresentações de artistas renomados, como Barão Vermelho (25/01), Lagum (26/01), Alcione (01/02), Jamil e Uma Noites (02/02), Samuel Rosa (08/02), Marina Sena (09/02) e blocos de Carnaval como Sargento Pimenta (15/02) e Bangalafumenga (16/02).

Já na Praia de Costazul, a programação musical começa às 17h30, com destaque para bandas locais e regionais, como As Florroseiras (26/01), Luan Schuenkel (02/02), Marah (09/02) e Route 69 (16/02). DJs também animarão o público: João Pinaud (25/01), Léa (01/02), Sapucaia (08/02) e Artístico (15/02).

Além das atrações culturais, a sustentabilidade estará em pauta. A exposição interativa “Sintonize com o Verão” oferecerá práticas integrativas e a Retorna Machine, do Instituto Fecomércio de Sustentabilidade (IFeS), incentivará o descarte correto de materiais recicláveis, beneficiando cooperativas locais.

Atividades esportivas com atletas renomados, oficinas, jogos e ações de saúde e preservação ambiental completam a programação, garantindo diversão para moradores e visitantes.