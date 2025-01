Material apreendido com suspeitos do Comando Vermelho inclui drogas, munição e motocicleta utilizada na fuga - Foto: Divulgação

Material apreendido com suspeitos do Comando Vermelho inclui drogas, munição e motocicleta utilizada na fugaFoto: Divulgação

Publicado 18/01/2025 12:34

Rio das Ostras - Uma operação conjunta entre a guarnição do Patamo e da MPTRAN resultou na prisão de dois suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na Rua Peperônia, no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A ação aconteceu após denúncia de moradores indicando que integrantes do Comando Vermelho estariam circulando em uma motocicleta nas proximidades da ponte de ferro com entorpecentes.

Durante o cerco policial, os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram caindo ao solo. Na abordagem, os agentes encontraram uma mochila contendo 16 buchas de maconha avaliadas em R$ 20 cada, 5 porções de maconha tipo flor gringa de R$ 100 cada, 73 pinos de cocaína de R$ 50, além de R$ 10 em espécie, um celular Motorola e um carregador de pistola Glock 9mm com 9 munições intactas. A dupla estava em uma moto Honda Titan 160, placa SRU 6C27.

Os suspeitos receberam atendimento do Corpo de Bombeiros, sob comando do 2º Sargento Juliano (RG 42295), e foram encaminhados à 128ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

