Servidores de enfermagem de Rio das Ostras recebem pagamento regularizado após ajustes administrativosFoto: Ilustração

Publicado 17/01/2025 15:28

Rio das Ostras - Os profissionais de enfermagem de Rio das Ostras finalmente receberam, nesta sexta-feira (17), o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O valor, referente ao repasse federal, havia sido atrasado devido a problemas bancários e à necessidade de atualização de senhas administrativas durante a transição do governo anterior para a nova gestão.

A Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Administração esclareceram que a situação foi normalizada e reforçaram o compromisso em manter a regularidade dos pagamentos e valorizar os servidores da saúde. A administração municipal também pediu desculpas pelo ocorrido e garantiu empenho em evitar novos transtornos.

A regularização do pagamento representa um avanço na valorização da categoria, fundamental para o funcionamento do sistema de saúde do município. A gestão municipal segue comprometida com a transparência e com a eficiência na condução dos recursos públicos.