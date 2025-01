Secretário de Transportes se reúne com motoristas do transporte escolar - Foto: Divulgação

Rio das Ostras - Em um esforço para fortalecer o diálogo e promover melhorias no setor de transporte escolar, o secretário de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana de Rio das Ostras, Alexandre Pitombo, realizou uma reunião com motoristas do transporte escolar no município. O encontro teve como principal objetivo debater questões essenciais para a melhoria do serviço e alinhar a atuação da categoria com as exigências legais.

Durante a reunião, foram discutidos temas como a fiscalização dos veículos, o cumprimento das normas específicas para o transporte escolar e a importância de ouvir as demandas dos motoristas. “Nosso foco é garantir que o transporte escolar seja seguro, regular e eficiente, respeitando a legislação vigente e atendendo às necessidades da comunidade”, afirmou o secretário.

Além de discutir regulamentações, os motoristas tiveram a oportunidade de apresentar sugestões e relatar os desafios enfrentados no cotidiano. Isso ajudou a criar um diagnóstico mais preciso da situação do transporte escolar em Rio das Ostras, visando soluções mais eficazes.

A nova gestão reforça seu compromisso em realizar encontros periódicos com representantes do setor, buscando garantir avanços contínuos e uma maior aproximação com as necessidades da população, sempre com foco em construir políticas públicas eficientes e acessíveis.