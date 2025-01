Delegado Filipi Poeys reforça compromisso com a segurança em sua posse na 128ª DP de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Rio das Ostras - O delegado Filipi Poeys, que já esteve à frente da 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) de Macaé e recentemente comandava a 70ª DP de Tanguá, assumiu a titularidade da 128ª DP de Rio das Ostras com objetivos bem definidos: diminuir a criminalidade e fortalecer o trabalho integrado entre os órgãos de segurança pública e a comunidade.

Entre os principais desafios apontados pelo delegado estão a prisão de autores de roubos de veículos, roubos de carga e homicídios. Para atingir esses objetivos, Poeys anunciou que a delegacia será reestruturada, com foco no fortalecimento dos Grupos de Investigação Complementar (GIC) de Roubos e Furtos, Homicídios e a criação de um novo GIC especializado no combate ao tráfico de drogas. "A estratégia será a realização de trabalhos de inteligência e a prisão de faccionados", explicou.

O delegado destacou que sua experiência em delegacias estratégicas, como a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo e a Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), o preparou para enfrentar a criminalidade de forma eficiente. "Com o passar do tempo, no exercício do cargo, a experiência vem naturalmente no enfrentamento diário contra a criminalidade", afirmou.

Casos Marcantes da Carreira de Poeys - A trajetória de Poeys na 123ª DP de Macaé é marcada por investigações de grande relevância para a cidade. Entre os casos mais notórios, destaca-se a investigação que resultou na prisão de Islay Cristina Pereira de Souza, responsável pela morte da empresária Raquel Melo Mota, em 2017. Poeys descartou a versão de legítima defesa apresentada pela acusada e foi responsável por conduzir a investigação com rigor, levando Islay a ser presa e indiciada por homicídio qualificado.

Outro caso de grande repercussão foi a Operação Macaé Segura, deflagrada em dezembro de 2019, que resultou em prisões por tráfico de drogas, homicídios e roubo. Sob a coordenação de Poeys, a operação prendeu vários criminosos, incluindo Julio Cezar Pinto Mota e Matheus Vilasboas Santos, envolvidos com o tráfico.

Além disso, Poeys foi fundamental na conclusão de 29 inquéritos sobre o esquema de estelionato envolvendo a empresa Daysla Turismo, cujos proprietários foram indiciados, causando um prejuízo de mais de R$ 200 mil a 295 vítimas.

Em 2019, o delegado também coordenou a prisão de Emiliano Terra de Araújo Pereira e sua esposa, Vanda de Freitas, responsáveis pelo homicídio de Sueli Teixeira dos Santos, um crime motivado por uma disputa trivial. A prisão foi realizada após dois dias de investigação e campana.

Aproximação com a Comunidade - Aproximar a polícia da comunidade será outra prioridade de sua gestão. Filipe Poeys pretende estreitar a relação com os moradores por meio do Conselho Comunitário de Segurança e da criação de um canal de comunicação direta com a população via WhatsApp. "Também estarei com as portas do meu gabinete abertas para atender a todos que precisarem", reforçou.

Para enfrentar as questões de segurança pública de maneira eficaz, o novo titular da 128ª DP aposta no trabalho integrado com a Polícia Militar, o Ministério Público, o Judiciário, a Guarda Municipal, a Prefeitura e demais órgãos municipais. "Todos somos responsáveis pela manutenção da segurança e da ordem pública", ressaltou.

Filipe Poeys inicia seu trabalho em Rio das Ostras com a meta de criar um ambiente mais seguro e de fortalecer a confiança da população na atuação policial. "A diminuição da criminalidade será nosso principal objetivo, e vamos trabalhar incansavelmente para alcançá-lo",concluiu.