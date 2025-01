Fiscalização das vans de transporte público de Rio das Ostras retira veículos irregulares da circulação - Foto: Divulgação

Fiscalização das vans de transporte público de Rio das Ostras retira veículos irregulares da circulaçãoFoto: Divulgação

Publicado 14/01/2025 16:13

Rio das Ostras - A Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana de Rio das Ostras tem intensificado as ações de fiscalização no transporte urbano, com o objetivo de garantir um serviço de qualidade para a população. Na última semana, fiscais realizaram uma vistoria minuciosa nas vans cadastradas no sistema de transporte de passageiros da cidade.

Durante a operação, três veículos foram removidos das ruas por estarem em desacordo com a legislação vigente. Dois deles estavam com o estado de conservação comprometido, além de não apresentarem os documentos obrigatórios atualizados, o que colocava em risco a segurança dos passageiros. O terceiro veículo, embora adesivado como parte do sistema, não constava no cadastro oficial, o que configura uma irregularidade.

A ação é parte de um esforço contínuo da Secretaria para assegurar que o transporte público de Rio das Ostras opere dentro dos padrões legais, oferecendo segurança e qualidade aos cidadãos. A fiscalização não apenas visa retirar de circulação veículos irregulares, mas também conscientizar os operadores sobre a importância de manter a documentação e as condições adequadas para o transporte seguro da população.