Atualmente, ele permanece detido na 128ª DP, aguardando as decisões da Justiça. - Foto: Reprodução

Publicado 17/01/2025 15:10

Rio das Ostras - Um homem foi preso em flagrante na última quinta-feira (16) em Rio das Ostras após tentar aplicar um golpe milionário. Ele registrou um falso boletim de ocorrência alegando o roubo de um Porsche Cayenne 2023, avaliado em cerca de R$ 1 milhão. A intenção era enganar a seguradora para receber o valor da indenização e quitar as parcelas do carro, que giravam em torno de R$ 26 mil por mês.

A farsa foi desmascarada por investigadores da 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), que identificaram contradições no depoimento do suspeito. O homem afirmou ter sido vítima de um assalto no bairro Ouro Verde, mas as imagens de segurança da região não confirmaram o crime. Pressionado pelas evidências, ele confessou ter forjado o roubo.

As investigações revelaram que o suspeito já havia registrado outras falsas ocorrências envolvendo veículos de alto padrão, como um Jaguar SVL e um Jaguar F-TYPE. Estima-se que o prejuízo total causado às seguradoras ultrapasse R$ 2 milhões. Atualmente, ele permanece detido na 128ª DP, aguardando as decisões da Justiça.