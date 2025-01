Autoridades de Rio das Ostras discutem soluções com a Rio + Saneamento para resolver a crise no abastecimento de água - Foto: Divulgação

Autoridades de Rio das Ostras discutem soluções com a Rio + Saneamento para resolver a crise no abastecimento de águaFoto: Divulgação

Publicado 17/01/2025 15:18

Rio das Ostras - Na última quinta-feira (16), representantes das secretarias de Segurança Pública, Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Rio das Ostras se reuniram com a concessionária Rio + Saneamento para cobrar soluções diante da falta de água em diversas regiões do município.

Durante o encontro, a empresa apresentou seu Plano de Metas e Ações, destacando investimentos já realizados na cidade. No entanto, os gestores municipais reforçaram a necessidade de medidas urgentes para garantir melhorias no abastecimento.

Como resultado da reunião, ficou acordado que o Plano de Ações da concessionária será analisado em parceria técnica, com a promessa de uma nova apresentação com propostas concretas em até 10 dias. Também foi discutida a atuação da Guarda Civil Municipal para apoiar a sinalização de trânsito durante as intervenções da concessionária.

Outro ponto abordado foi a intensificação da fiscalização contra o descarte irregular de esgoto, especialmente nas áreas próximas à Lagoa do Iriry. Um cronograma conjunto de inspeções já começou a ser elaborado.

Estiveram presentes o secretário de Segurança Pública, Carlos Menegasi, o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres, o subsecretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo, o presidente do Saae, Maycon Prata, além de representantes da Rio + Saneamento.