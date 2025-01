Guardas municipais fiscalizam o trânsito em operação para organizar o tráfego nas áreas turísticas de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 20/01/2025 11:22 | Atualizado 20/01/2025 11:22

Rio das Ostras - A Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras realizou no último fim de semana, dias 18 e 19, uma operação intensiva de trânsito para garantir a segurança e a organização nas vias públicas das regiões mais movimentadas da cidade. As ações ocorreram nas áreas próximas à Lagoa do Iriry e às praias de Costazul, Boca da Barra e Centro, como parte da Operação Orla Segura.

Durante a operação, dois veículos foram removidos e encaminhados ao Depósito Público, e cerca de 60 multas foram aplicadas por diversas infrações. Os agentes também recolheram Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) de forma digital.

O secretário de Segurança Pública, Carlos Menegasi, destacou a importância de coibir práticas irregulares, como comerciantes que reservam vagas em frente aos seus estabelecimentos, desrespeitando as normas de trânsito. Ele reforçou que as operações serão mantidas diariamente, com maior intensidade nos fins de semana.

“Nossa Guarda está comprometida em organizar o trânsito e melhorar a convivência nas vias públicas. No entanto, é fundamental que a população e os comerciantes façam a sua parte para que possamos alcançar um ambiente mais seguro e ordenado para todos”, declarou Menegasi.