Rio das Ostras promove diálogo inter-religioso no Dia Nacional de Combate à Intolerância ReligiosaFoto: Divulgação

Publicado 22/01/2025 13:26

Rio das Ostras - Na última terça-feira (21), Rio das Ostras deu um passo importante na promoção da paz e respeito às diferenças religiosas, ao realizar a primeira reunião da Comissão "Um Novo Olhar", no auditório da Secretaria de Assistência Social. O encontro, que coincidiu com o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, reuniu representantes de diversas religiões, simbolizando um marco na construção do diálogo inter-religioso no município.

Lideranças espirituais de diferentes credos participaram do evento, abordando questões centrais como a promoção do respeito à diversidade religiosa, o combate ao racismo e à intolerância, e a criação de políticas públicas que garantam a convivência harmoniosa entre os fiéis.

O secretário de Assistência Social, Carlos Correia, enfatizou a importância histórica do encontro, destacando a visão do prefeito Carlos Augusto Balthazar, que compreendeu a necessidade de abrir um espaço de diálogo e escuta ativa. “Este é um momento histórico para a nossa cidade, fruto da sensibilização do prefeito, que soube ouvir as demandas e buscar soluções”, afirmou o secretário.

A Comissão "Um Novo Olhar" tem como missão aproximar as comunidades religiosas e o poder público, com foco na erradicação do preconceito, racismo e discriminação religiosa. A reunião também marcou o início de um trabalho conjunto para desenvolver estratégias que promovam a igualdade e o respeito entre as diversas crenças no município.

A presidente da Fundação de Cultura, Rosemarie Teixeira, também esteve presente, reafirmando o compromisso da gestão com a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Este encontro é um marco na história de Rio das Ostras, demonstrando que o diálogo e a união são essenciais para vencer a intolerância e fortalecer a convivência pacífica entre as religiões.