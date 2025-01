Thiago Yyoo é sinônimo de alegria e celebração no palco do Sesc Verão de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

23/01/2025

Rio das Ostras - O Sesc Verão de Rio das Ostras confirma mais uma grande atração: Thiago Yyoo, um dos artistas mais queridos e aclamados do público local, estará no palco principal para garantir uma noite repleta de energia e emoção. O show acontece no Camping Costa Azul, no mesmo dia da apresentação de Jammil e Uma Noites, consolidando o festival como um dos mais aguardados da temporada.

Conhecido por sua performance vibrante e por arrastar multidões em apresentações marcantes, Thiago Yyoo promete encantar os fãs com sucessos que já viraram hinos. O cantor, que é presença frequente no Sesc Verão, celebra o retorno como uma oportunidade de reafirmar sua conexão com a cidade e com o público que o acompanha fielmente.

“Participar do Sesc Verão é sempre uma experiência única. Preparamos um show especial para retribuir todo o carinho que recebemos em Rio das Ostras. Será uma noite inesquecível”, afirmou o artista.

O evento, que também contará com grandes nomes como Alcione, Samuel Rosa e Lagum, promete movimentar a cena cultural e turística da cidade. Thiago Yyoo, com sua energia contagiante, é garantia de casa cheia e muita animação.

O show está marcado para às 19h, no palco principal do Camping Costa Azul, e promete ser um dos momentos mais marcantes do festival.

